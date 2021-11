Erstmals seit Jahren mehr als 20.000 Studierende in Bachelor-Studiengänge im Gesundheitswesen

Insbesondere die Krankenpflege, die an einem Personalmangel leidet, ist wieder im Kommen. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Zahl der 18-Jährigen, die sich für ein Bachelor-Studium entscheiden, um 7 Prozent gestiegen.

Aber auch in höherem Alter entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Umschulung zum Krankenpfleger. Dennoch befürchtet der Pflegeberufe-Spezialist Lon Holtzer, dass dieser Zustrom nicht ausreichen wird, um den Mangel an Pflegekräften in den kommenden Jahren zu decken.

Die Corona-Krise hat der Öffentlichkeit ein klares Bild von der Arbeit im Gesundheitssektor vermittelt, sagt Holtzer. Sowohl die Ärzte als auch die Krankenschwestern standen im Vordergrund und haben Bewunderung für ihre Arbeit ausgelöst. Das hat viele Menschen veranlasst, über einen Berufswechsel nachzudenken.