Zum 50. Nationalen Frauentag: Frauen werden immer noch in eine traditionelle Rolle gedrängt

Zum ersten nationalen Frauentag im Konferenzzentrum Passage 44 in Brüssel waren Tausende von TeilnehmerInnen gekommen. Als Sprecherinnen waren ausländische Aktivistinnen wie Simone de Beauvoir und Germaine Greer zu Gast. De Beauvoir ist übrigens der Grund, warum der belgische nationale Frauentag auf den 11. November fällt: Es war der einzige Tag, an dem die französische Frauenrechtlerin (unten) und Philosophin noch sprechen konnte.

Ein der Frauen, die 1972 dabei waren, ist die belgische Biologin Marijke Colle, die damals 24 Jahre alt war: "Bis dahin gab es keine Aktivistinnen im eigentlichen Sinne. Frauen waren in Studentenverbänden und Gewerkschaften aktiv, aber sie waren nicht als Frauen organisiert", erinnert sie sich in De morgen auf Radio 1. "Frauen fühlten sich in den Betrieben, in denen sie arbeiteten, frustriert, weil sie in zu viele Nebenrollen gedrängt wurden. Um es mit einem Klischee zu sagen: Sie waren gut genug, um Butterbrote zu schmieren und Berichte zu schreiben, aber nicht darin, große Reden zu halten oder Aktionen zu organisieren."