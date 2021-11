Biostatistiker Geert Molenberghs rät von Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte ab

Was können die Behörden gegen die rasant steigenden Infektionszahlen tun? Im Nachbarland werden kurze strenge Lockdownmaßnahmen getroffen. Molenberghs hat seine Zweifel an der Effizienz einer solchen Strategie: "Die Frage ist, ob ein kurzer Lockdown funktionieren kann, wenn danach alles wieder seinen Gang nimmt.” Molenberghs spricht sich für langfristige, aber tragbare Maßnahmen aus. Eins stehe aber fest, so der Biostatiktiker: Es besteht Handlungsbedarf.

Der Konzertierungsausschuss, in dem sich die belgischen Behörden über die Corona-Maßnahmen beraten, ist erst für nächste Woche vorgesehen. "Aber niemand hindert uns daran, heute die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und über Massenveranstaltungen nachzudenken.” Der Biostatistiker nennt als Beispiel die Licht-Festivals in Gent und Brüssel: “Solche Ereignisse sind in diesem Stadium schwer zu rechtfertigen.”