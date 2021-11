Flanderns Wirtschaftsministerin und Gesundheitsminister reagieren sehr besorgt auf die steigenden Zahlen

Minister Beke zufolge stehen die Primärversorgung und die Krankenhäuser unter starkem Druck: "Die Krankenhäuser verzeichnen einen Zustrom von Corona- und anderen Patienten. Wegen der Epidemie und weil der Druck sehr hoch ist, fallen Mitarbeiter im Gesundheitssektor aus.

Der Minister will dem Konzertierungsausschuss von nächster Woche nicht vorgreifen und ruft ausdrücklich dazu auf, die bestehenden Maßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen und Händewaschen so weit wie möglich anzuwenden. Diejenigen, die Symptome aufweisen, müssen in Quarantäne gehen und können sich nach Ausfüllen eines Online-Fragebogens testen lassen.

Abschließend appelliert Beke eindringlich, sich impfen zu lassen: "Die Gefahr, nach einer Infektion im Krankenhaus zu landen, ist ohne Impfung um ein Vielfaches größer."