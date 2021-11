Gesundheitsminister Vandenbroucke plädiert für Impfung für 6- bis 11-Jährige und Mundschutz in der 4. Klasse

Der Minister sprach sich auch für eine Mundschutzmaske in der vierten, fünften und sechsten Klasse der Grundschule aus. Wegen der hohen Viruszirkulation müssen wir das Tragen des Mundschutzes wieder einführen, auch in den Schulen, sagte Vandenbroucke: "Wir haben diese vierte Welle erwartet, aber nicht, dass sie so stark sein würde. Wir haben die Ansteckungsfähigkeit des Virus unterschätzt", sagte Vandenbroucke. "Ohne den Impfstoff wäre es eine noch nie dagewesene Katastrophe gewesen".