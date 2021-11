Syrien-Kämpfer Yassine Lachiri in Bulgarien verhaftet, Belgien beantragt Auslieferung

Der berüchtigte Syrien-Kämpfer Yassine Lachiri, der in Belgien in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft wegen Terrorismus verurteilt worden war, ist in Bulgarien festgenommen, als er aus der Türkei einreisten wollte. Das berichten bulgarische Medien. Die bulgarischen Behörden bestätigten eine Verhaftung, ohne die Identität der Person bekannt zu geben. Die belgische Generalstaatsanwaltschaft hat seine Auslieferung an unser Land beantragt.