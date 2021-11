Zehntausende Besucher am zweiten Abend des Lichtfestivals in Gent

Die Stadt Gent ist am Donnerstagabend von den Besuchern des Lichtfestivals regelrecht überlaufen worden. Die Veranstaltung mit spektakulären Lichtinstallationen im gesamten Stadtzentrum hat am Donnerstag möglicherweise noch mehr Zuschauer gelockt als am Mittwoch (140.000 Besucher). Die Genter Stadträtin für Kultur, Annelies Storms (Vooruit), hatte sogar dazu aufgerufen, im Laufe des Abends nicht nach Gent zu kommen.