Antwerpen und Chile machen in Sachen grüner Wasserstoff gemeinsame Sache

Die sogenannte „Hydrogen Import Coalition“ besteht aus DEME, Engie, Exmar, Fluxys, dem Hafen von Antwerpen, dem Hafen von Zeebrügge (beide Häfen stehen vor einer Fusion) und der flämischen Gesellschaft WaterstofNet.

Eine gemeinsame Studie zeigt die finanziellen, technischen und regulatorischen Aspekte des Aufbaus einer kompletten Wasserstoff-Importkette auf, von der Produktion im Ausland (z.B. Chile) über die Lieferung per Schiff und Pipeline nach Belgien bis hin zum internen Vertrieb über den Hafen von Antwerpen an Industrie-Endverbraucher (z.B. in Belgien und im europäischen Hinterland der hiesigen Häfen).

Neben Sonnen- und Windenergie, die nach Aussagen des Konsortiums in Europa im Rahmen der Energiewende in Europa zur Stromversorgung nicht ausreichen werden (vor allem nicht in Belgien und in weiten Teilen Westeuropas), gilt eben grüner Wasserstoff als entscheidender Faktor für die erneuerbaren Energiequellen der Zukunft.