Asyl-Staatssekretär Mahdi: "Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus in die EU einreisen lassen"

Die Lage der 2.000 bis 3.000 Migranten, die die weißrussische Regierung zur Grenze nach Polen gebracht hat, wird immer verzweifelter, während sich die Politik international zu dieser Frage weiter streitet. Am Freitagabend sagte Belgiens Asylstaatsekretär Mahdi in der VRT-Magazinsendung „De afsprak“ („Die Verabredung“), dass die Migranten nach Polen einreisen dürfen sollen. Dort könnte man prüfen, ob sie in Anmerkung für einen Asylantrag in Frage kommen.

Magdi sagte: „Das ist effektiv das, was wir tun müssen. Das passt auch in den Rahmen des neuen europäischen Asyl- und Migrationspakts, in dem steht, dass wir die Außengrenzen verstärken müssen.“ Das bedeutet, so der Staatssekretär, dass man sehr schnell die Dossiers an den Außengrenzen behandeln kann, damit man sofort weiß, ob jemand Recht auf Schutz hat und diesen braucht.“

Heute befinde sich die Europäische Union in einer Lage, in der Belarus Migranten missbrauche und diese in großen Gruppen in Richtung Europa schicke, so Mahdi gegenüber VRT NWS: „Wenn Menschen jetzt an der Grenze in Wäldern sitzen, mit Frauen und Kindern, die beinahe sterben und der Winter steht vor der Türe, dann muss man tun, was zu tun ist. Das ist, dafür zu sorgen, dass die Dossiers schnell behandelt werden und dass Asylanträge auf EU-Boden gestellt werden können.“