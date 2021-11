Der Nikolaus ist im Hafen von Antwerpen angekommen: "Keine bösen Kinder!"

In Szene gesetzt wird dies von unserem Haus, dem flämischen Rundfunk VRT und von der Stadt Antwerpen. In seiner Ansprache aus einem Fenster des Antwerpener Rathauses hieß es auch dieses Jahr wieder: „Ich habe sehr gute Nachrichten. Auch dieses Jahr habe ich keine bösen Kinder gesehen!“. Unser Video (in niederländischer Sprache aber leicht zu verstehen) und unsere Fotos zeigen dieses Ereignis in bunten Farben.