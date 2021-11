Mit ANPR-Kameras: Belgiens Regierung geht strenger gegen Handy am Steuer vor

Noch immer sind die Unfallzahlen in Belgien hoch und im Durchschnitt verlieren täglich 2 Menschen hierzulande ihr Leben bei einem Verkehrsunfall. Die belgische Bundesregierung will jetzt dagegen entschiedener vorgehen. Ein sehr unfallträchtiger Grund für schwere Verkehrsunfälle ist auch die Handynutzung am Steuer während der Fahrt. Mit intelligenten Verkehrskameras soll dieses Verkehrsdelikt öfter aufgespürt werden.