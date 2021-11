Sorgt die Energiepolitik für ein Vertrauensproblem innerhalb der flämischen Landesregierung?

Wie erst diese Woche bekannt wurde, erfolgte die Ablehnung bereits im Oktober, wurde aber jetzt erst bekanntgegeben. Und genau das sei das Problem, so Lachaert. Die belgische Bundesregierung setzt auf Gaskraftwerke, die befristet bei der Energiewende, bzw. im Rahmen des bis 2025 geplanten Atomausstieg die Stromversorgung sichern sollen.

Der Open VLD-Vorsitzende ist der Meinung, Demir hätte ihre Entscheidung bereits im Oktober mitteilen sollen und nicht erst dann, wenn innerhalb der flämischen Landesregierung der Klimaplan verhandelt werde und während in Glasgow der Weltklimagipfel läuft.

Aus diesem Grunde ruft Egbert Lachaert zu Gesprächen zwischen der flämischen Landes- und der belgischen Bundesregierung auf, um die Frage der Genehmigung für das Gaskraftwerk Vilvoorde zu besprechen.

In der flämischen Landesregierung ist der Atomausstieg eher umstritten und auch Open VLD-Parteichef Lachaert ist eher ein Befürworter der Kernenergie, genauso, wie die flämischen Nationaldemokraten N-VA. Zu dieser Partei gehört die Energie- und Umweltministerin und ihr wird jetzt vorgeworfen, die Energiepolitik der Bundesregierung zu sabotieren. Nebenbei bemerkt, Lachaerts Open VLD ist auch in der Bundesregierung vertreten und stellt dort mit Alexander De Croo auch den Premierminister.

Inzwischen sagte Paul Magnette, der Vorsitzende der frankophonen Sozialisten PS, die ebenfalls in der Bundesregierung vertreten ist, dass es am Atomausstieg nichts mehr zu rütteln gebe: „Die Kernkraftwerke schließen, die Debatte ist abgeschlossen…“ Das Aus für die Kernkraft in Belgien stehe im Koalitionsabkommen und die Umstände erlaubten es nicht, diesen Beschluss in Frage zu stellen, so Magnette am Freitag.