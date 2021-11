Vogelgrippe bei einer Gans festgestellt: Stallpflicht für Federvieh im ganzen Land ab Montag

Jeder in Belgien, der Federvieh hält, muss ab Montag (15. November) seine Tiere im Stall halten, bzw. sein Gehege mit Netzen sichern. Die belgische Bundesagentur für Lebensmittelsicherheit (FAVV) und Bundeslandwirtschaftsminister David Clarinval (MR) greifen zu dieser Maßnahme, weil in dieser Woche in Schilde in der Provinz Antwerpen Vogelgrippe bei einer Wildgans festgestellt wurde.