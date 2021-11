AP Hochschule eröffnet Antwerpens größtes Virtual Reality-Labor

Die Technologie rund um Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR) bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, der sich viele Unternehmen gar nicht bewusst sind. Darum entwickelten und bauten Forscher und Wissenschaftler der AP Hochschule dieses Laboratorium.

Sylvia Van Aken, Wissenschaftlerin und Projektleiterin dieses immersiven Labors sagte dazu: „Die Technik, mit der man eine virtuelle Welt aufbaut, hat ein großes Potential, doch es wurde noch nicht viel Forschung und Inhalt entwickelt.“ Dem will man mit einem breitgefächerten Angebot entgegenwirken.

Das Virtual Reality-Labor besteht aus zwei Räumen am Campus Spoor Noord selber und einem weiteren Raum an der AP Kunstakademie. Damit ist dies die größte Einrichtung ihrer Art in Antwerpen.

Die Hochschule selbst investierte rund 500.000 € in das Projekt und die flämische Landesagentur für Innovation steuerte noch einmal 452.000 € dazu bei. Profis aus allen Bereichen können in diesen Laborräumen ebenso ihren Wissensstand aktualisieren, Situationen testen und in einer virtuellen Umgebung üben und arbeiten, wie auch Unternehmen.