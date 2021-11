Corona: Frankreich erschwert die Einreisebedingungen für ungeimpfte Belgier

Allerdings räumen die französischen Behörden einige Ausnahmen ein. Diese Regelung betrifft z.B. nicht die professionellen LKW-Fahrer während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.

Ausgenommen davon sind auch Einreisen zu Aufenthalten, die nicht länger als 24 Stunden dauern, wenn es sich um Personen handelt, die in einem Umkreis von 30 km rund um die Grenze nach Frankreich handelt, also um Grenzgänger. Wenn diese z.B. in Frankreich arbeiten, sind sie von dieser Regel ausgenommen, da es nicht viel Sinn hat, diese tagtäglich zu testen oder deren Kontakt-Verfolgung ständig im Auge zu behalten.

Grundsätzlich sind also eher Urlauber oder Personen aus dem belgischen Inland betroffen, die nach Frankreich einreisen wollen, um entweder Urlaub zu machen oder die sich in ihr Feriendomizil im Nachbarland begeben wollen. Neben Belgien sind auch andere Länder von dieser Regelung betroffen, z.B. Deutschland.