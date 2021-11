Feuer in einem leerstehenden Schloss in Wijnegem bei Antwerpen

Das Feuer im leerstehenden Schloss in der Ertbruggelaan in Wijnegem bei Antwerpen war wohl auf der ersten Etage ausgebrochen und war zunächst schwer unter Kontrolle zu bekommen, doch nach dem es dann recht schnell gelöscht werden konnte, mussten mehrere Glutherde in den hölzernen Böden und Fluren beobachtet werden.

Das Gebäude ist Eigentum von Antwerp-Präsident Paul Gheysens, der eigentlich dort seine Büros einrichten wollte. Gheysens hatte das Schloss nach Jahren Leerstand erst im vergangenen Jahr erworben. Die Brandursache ist noch ungeklärt.