Gemischte Gefühle: Reaktionen aus Belgien zum COP26-Klimaabkommen

Belgiens Umwelt- und Klimaministerin Zakia Khattabi (Ecolo) sagt in einer Pressemitteilung, dass dieses Abkommen unvollständig sei: „Das ist ein Kompromiss zwischen 197 Staaten, doch es enthält die Fundamente für eine ambitioniertere Politik. Jetzt ist es an allen Regionen und Staaten, ihre Verantwortung zu übernehmen. Von meiner Seite her habe ich mich entschieden, in die Zukunft zu schauen und um das Abkommen für mehr Ambition und konkrete Aktion zu nutzen. Dies im Interesse von allen, heute und morgen, hier und anderswo.“

Meyrem Almaci, die Vorsitzende der flämischen Grünen (Groen) ist vom Glasgower Klimaabkommen seht enttäuscht. Sie teilt per Twitter mit: „Der Text verweist auf die Ambition, unter 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben, macht dies aber nicht wahr. Das Resultat ist dadurch nicht perfekt. Leider.“

EU-Klimakommissar Franz Timmermans hingegen reagierte gegenüber VRT NWS eher zufrieden: „Es hätte besser sein können und die Europäische Union hätte mehr gewollt, doch wenn wir sehen, dass ein weitweites Abkommen erreicht ist, das uns die Chance bietet, um innerhalb von 1,5 Grad zu bleiben, dann ist das phänomenal. Das hätte ich nicht erwartet.“