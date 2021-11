Gesundheitsminister Vandenbroucke: "Magische Grenze" von 500 Covid-Patienten auf Intensivstationen erreicht

Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit - Foto) sagte am Sonntag in einer Sendung unserer Kollegen des privaten flämischen TV-Senders VTM, dass aktuell 516 Coronapatienten in belgischen Krankenhäusern intensiv behandelt werden müssen. Damit ist die „magische Grenze“ von 500 Coronapatienten auf IC-Stationen in Belgien erreicht.