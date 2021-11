Katar kann gebucht werden: Die Roten Teufel gewinnen gegen Estland

Gegentor zum Wachwerden

Aber, so langsam wurden die Belgier nachlässig und dass nutzte Erik Sorga aus, der die Roten Teufel in der 70. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 mal eben wecken musste. Dazu staubte er einen von Belgiens Torwart Courtois abgewehrten Ball ab…

Das König Baudouin-Stadion in Brüssel war jetzt wieder wach und Kevin De Bruyne lupfte einen Ball sauber zu Thorgan Hazard, der mit dem Kopf in der 74. Minute das 3:1 erzielte. Das Ding war also in der Tasche, auch wenn das 4:1 von Alexis Saelemaekers wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht zählte.