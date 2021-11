Belgiens Krankenhäuser müssen 50 % ihrer Intensivbetten Coronapatienten vorbehalten

Reine Theorie?

Das heißt, dass 1.000 der insgesamt 2.000 Intensivbetten in Belgien für die Behandlung von Coronapatienten bereitstehen müssen. Doch diese Zahl ist nur reine Theorie, wie aus den Krankenhausverwaltungen zu vernehmen ist. Eine gewisse Anzahl an IC-Betten können nicht belegt werden, da schlicht und einfach das Personal fehlt, die Patienten zu behandeln und zu pflegen. Dies bestätigte Margot Cloet, die Leiterin des flämischen Pflege- und Krankenhausnetzwerks Icuro. Das betrifft derzeit (noch) 136 IC-Betten, aber auch über 1.700 „normale“ Krankenhausbetten.

Die letzte Coronaphase der Krankenhäuser, 1A, mit der 33 % der IC-Betten bereitgestellt werden müssen, ist übrigens erst seit knapp 6 Tagen in Kraft… Doch die Zahlen steigen schnell - zu schnell. Innerhalb eines Tages wurden in Belgien 17 neue Coronapatienten auf Intensivstationen verlegt.

Gerät das Gesundheitswesen aus dem Gleichgewicht?

Icuro-Leiterin Cloet sieht den Druck auf die Krankenhäuser auf ein unmögliches Maß steigen: „Zusammen mit dem starken Ausfall von Personal und der Überbelastung der Erstversorgung gerät unser Gesundheitssystem immer mehr aus dem Gleichgewicht.“ Die Krankenhäuser verlangen von Politik und Gesellschaft aus diesem Grunde „tiefgreifende Maßnahmen, die einen nachhaltigen Charakter haben“. Offenbar ist aus den drei ersten Coronawellen in Belgien nichts gelernt worden.

Impfpflicht gefordert und Aufruf zum Impfen

Die Träger der verschiedenen Pflege- und Krankenhausnetze in Belgien rufen die Politik dazu auf, für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona zu sorgen und einer entsprechenden Debatte dazu nicht länger aus dem Weg zu gehen. Icuro-Leiterin Margot Cloet z.B. erinnert daran, dass sich bewiesen habe, dass die Impfstoffe wirken.

Doch die Krankenhäuser wenden sich beileibe nicht nur an die Politik sondern sie richten einen Aufruf an die Bevölkerung in Belgien. Sie rufen eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen und die privaten und allgemeinen Kontakte einzuschränken. So könne ein jeder dazu beitragen, dass das Gesundheitswesen nicht zusammenbricht: „Irgendwann braucht jeder mal gesundheitliche Versorgung…“ Und das Impfen gegen Covid-19 sei eines der besten Instrumente, um uns durch diese Krise führen zu können.