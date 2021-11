Nachgeholt: Der Karnevalszug von Tongern durfte am Sonntag durch die Stadt ziehen

In Tongeren in der Provinz Limburg zog am Sonntag der lange erwartete Karnevalszug durch die Stadt. Dies war einer der ganz wenigen Karnevalsumzüge in ganz Flandern dieses Jahr. 2020 war er durch Corona ganz ausgefallen, doch dieses Jahr musste er nur mehrmals verschoben werden. Erst am Freitag gab der Stadtrat von Tongeren grünes Licht für dem Umzug.