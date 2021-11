Niederländer wollen das flämische Polderdorf Doel als europäisches Kulturerbe anerkennen lassen

Warum aber setzt sich ein niederländischer Kulturerbe- und Denkmalschutzverein überhaupt für eine bedrohte Landschaft bzw. für ein bedrohtes Dorf ein?

Karel Loeff vom „Bond Heemschut“ führt zwei Gründe an: „Zum einen ist es die historische Lage des Polderdorfs zwischen den Niederlanden und Flandern. Es gehört zwar gesetzlich nicht zu uns, doch es sind hier viele niederländische Einflüsse erkennbar. Zum anderen gibt es in Flandern keine gleichartige Organisation, die so wie wir ehrenamtliche Denkmalschützer fördert. In Doel fanden wir begeisterte Menschen und die wollen wir unterstützen, damit Doel nicht verschwindet.“

