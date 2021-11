Virologe Steven Van Gucht: "Die Krankenhauszahlen gehen weiter nach oben"

„Wir hatten gehofft, dass das nicht nötig sein würde“, so De Gucht am Montag gegenüber VRT NWS: „Seit etwas mehr als 14 Tagen gilt eine ganze Reihe neuer Maß nahmen - relativ soft aber an sich nützlich. Doch wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sehen wir vorläufig keinen Effekt.“

Demnach verlangsamt sich die Entwicklung nicht - im Gegenteil und besonders nicht in den Krankenhäusern: „Die gehen weiter nach oben und wir beobachten einen Anstieg um 30 % pro Woche. Vor allem in Flandern. Hier ist die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen im Wochenvergleich um 43 % gestiegen. Das ist schlechter als in Brüssel, wo es sich scheinbar etwas stabilisiert, auch wenn das Niveau dort hoch bleibt.“