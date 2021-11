Vogelgrippe: Die Stallpflicht gilt auch für die Vögel im Antwerpener Zoo

Seit diesem Montag, 15. November, gilt in Belgien Stallpflicht für das Federvieh. In der vergangenen Woche wurde in Schilde bei Antwerpen eine Wildgans entdeckt, die am Vogelgrippevirus H5N1 verendet ist. Danach haben die belgischen Lebensmittelbehörden und das Landwirtschaftsministerium bis auf weiteres eine Stallpflicht für Federvieh und Geflügel verfügt. Das betrifft auch die Vögel im Antwerpener Zoo, wo z.B. die Flamingos und die Pinguine vorerst nur im Stall oder hinter Netzen und Maschendraht zu sehen sind.