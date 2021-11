EM-Qualifikation: Belgiens Basketballfrauen gewinnen deutlich gegen Deutschland

Valéry Demory, der französische Trainer der Belgian Cats hatte nach der Niederlage gegen Bosnien eine deutliche Reaktion gefordert, denn eine weitere Niederlage hätte die Qualifikation für die Europameisterschaft möglicherweise gefährden können. Also musste gegen Deutschland unbedingt ein Sieg her.

Allerdings erwiesen sich die ersten Viertel als mühsam und die Taktik des neuen Trainers wollte sich nicht fließend ins Spiel der Belgerinnen einpflegen. Zunächst also konzentrierte sich alles einmal mehr auf Starspielerin Emma Meesseman, die ihren besten Ruf natürlich wieder entsprach. Aber zur Pause stand es 32:32.

In der zweiten Spielhälfte allerdings drehte sich das Blatt und die Cats fanden ins Spiel. Sie verteidigten besser und auch im Angriff stand die Mannschaft sicherer um Meesseman (25 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists) und um Antonia Delaere (17 Punkte). Vor allem das dritte Viertel sorgte für den entscheidenden Vorsprung gegen die Deutschen mit einem deutlichen Ergebnis von 26:13.

In der Gruppe A muss Belgien im laufenden Monat noch 2 Begegnungen für die Qualifizierung zur EM 2023 in Israel und Slowenien absolvieren und zwar am 24. November gegen Nord-Mazedonien und am 27. November das Rückspiel gegen Bosnien.