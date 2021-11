Abkommen im Kernkabinett der Regierung: Impflicht für das Pflegepersonal in Belgien

Das Kernkabinett der belgischen Regierung hat am Montagabend eine Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal beschlossen. Es gilt dabei eine Übergangsphase ab dem 1. Januar 2022, in der sich jeder Betroffene gegen Corona impfen lassen kann. Doch diese Phase endet am 1. April. Arbeitnehmer aus dem Gesundheitsbereich, die von vorne herein ablehnen, sich impfen zu lassen, können vom Dienst suspendiert werden.

Ungeimpfte Pflegemitarbeiter müssen einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Wer ab dem 1. April 2022 nicht geimpft ist, der wird ebenfalls suspendiert. In beiden Fällen haben die Betroffenen aber Recht auf Arbeitslosenunterstützung.