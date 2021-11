Belgiens Zentrum für Cybersicherheit lanciert eine App gegen Phishing

Beim sogenannten Phishing versuchen Betrüger über falsche Berichte oder Mails auf dem Smartphone oder auf Computern an persönliche Angaben der Nutzer zu kommen, z.B. an Pincodes oder sogar an Bank- und Kontoangaben. Und dieses Phänomen kommt immer häufiger vor, so das belgische Zentrum für Cybersicherheit (CCB).