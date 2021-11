Brutaler bewaffneter Überfall auf ein Holzunternehmen legt illegale Zigarettenfabrik bloß

Am Montag war in Houthalen-Helchteren in der Provinz Limburg ein holzverarbeitendes Unternehmen Ziel eines brutalen bewaffneten Überfalls. Dabei wurden zwei Mitarbeiter des Unternehmens leicht verletzt. Bei den Ermittlungen und der Suche nach dem möglichen Hintergrund dieses Überfalls entdeckte die Polizei eine riesige illegale Zigarettenfabrik.