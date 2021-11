Corona-Maßnahmen: Kommt es in Belgien zu einer Homeoffice-Verpflichtung?

Arbeitgeber sind dagegen

Die Arbeitgeberverbände sträuben sich allerdings gegen eine solche Verpflichtung. In einer ersten Reaktion gab Hans Maertens, CEO des flämischen Arbeitgeberverbandes Voka per Twitter zu verstehen, dass 4 Tage Homeoffice jeden Rahmen sprengen würden: „Die Unternehmen sind für die Arbeitsorganisation verantwortlich. Der Konzertierungsausschuss muss den Vorschlag der Bundesregierung am Montag verwerfen.