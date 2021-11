Flandern investiert 750.000 € in den Tourismus im Nationalpark Hoge Kempen

Diese neuen Mittel kommen aus dem sogenannten „Grindfonds“. Das ist ein Fonds, der zur in den 1990er Jahren eingerichtet wurde, um die Folgen des umfangreichen Kiesabbaus in der Region aufzufangen. Kies wurde dort vor allem in den Flüssen und Wasserläufen gewonnen bzw. in Steinbrüchen.

Jetzt haben die Verwaltung des „Grindfonds“, die Verwaltung des Nationalparks, die Anrainergemeinden und der Naturschutzverband Natur und Wald (Natuur en Bos) gemeinsam Wege ausgearbeitet, wie die Lücken im touristischen Angebot zwischen dem Nationalpark und den umliegenden Natur reichen Regionen geschlossen werden können.

Mit dem Geld wird z.B. eine Anlaufstelle für Touristen im Bahnhof von As eingerichtet und in den alten Stellwerken der Zechenbahn in Eisden werden Übernachtungsmöglichkeiten für Wander- und Rucksacktouristen entstehen. Hier können Gäste, die sich einige Tage lang im Nationalpark aufhalten wollen, wohnen.

In Stokkem wird am Eingang von „De Wissen“ ein neues Erlebniszentrum entstehen, das das heutige Maaszentrum ersetzen soll. Die Stadtverwaltung von Stokken will zudem einige Wanderwage anpassen und neue anlegen.

Über den Nationalpark Hoge Kempen sollen die verschiedenen Naturregionen in der Umgebung des Parks in der Provinz Limburg und im Maasland mit ins touristische Angebot aufgenommen werden. Der Nationalpark Hoge Kempen hat auch eine Webseite in deutscher Sprache.