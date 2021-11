Brüssel: Verkehrsprobleme und Warteschlangen am Flughafen durch Streik- und Protestaktionen der Polizei

Mitglieder der belgischen Polizeigewerkschaften haben am Dienstagmorgen für ein Verkehrschaos in Brüssel gesorgt. Sie blockierten während des Berufsverkehrs die Belliardstraat und Teile des Innenstadtrings, was zu Staus von bis zu 2 Stunden sorgte. Gleichzeitig führte die Grenzpolizei am Brussels Airport Dienst nach Vorschrift. Die Polizisten wollen bis Ende Januar mit solchen Aktionen gegen das Ausbleiben von Gehalterhöhungen, gegen Personalmangel und gegen Unterfinanzierung der Polizei protestieren.