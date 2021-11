Nutzfahrzeughersteller Van Hool baut ersten Elektro-Doppeldecker weltweit

"Bei der Konstruktion des Doppeldeckers sind wir dem Wunsch unserer amerikanischen Kunden gefolgt. Sie wollten Personal in der Bay Area transportieren. Es gibt noch keine konkreten Aufträge für den Doppeldecker, aber es laufen weitreichende Gespräche für etwa 20 Stück", sagt Snauwaert. Vom normalen Elektrobus, den das Unternehmen 2020 auch in Nordamerika eingeführt hat, wurden bereits 22 Busse verkauft.

"In Nordamerika ist das Interesse an elektrischen Doppeldeckern größer als in Europa, aber wir haben festgestellt, dass es jetzt auch Anfragen aus Europa gibt", sagt Snauwaert. "Kreuzfahrtgesellschaften beispielsweise haben bereits Interesse am Einsatz elektrischer Doppeldecker gezeigt, um ihre Passagiere an Land zu befördern. Das bedeutet, dass die Entfernungen begrenzt sind, damit sie zu touristischen Attraktionen gebracht werden können", sagt Snauwaert.