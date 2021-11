Regierungen beschließen Booster-Impfung für alle und erweiterte Maskenpflicht

Nachdem in Belgien im Schnitt und pro Tag wieder 10.283 Infektionen registriert werden und auf den Intensivstationen wieder 557 Corona-Patienten liegen, haben die Regierungen des Landes den Konzertierungsausschuss auf Mittwoch vorverlegt und neue Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona-Epidemie getroffen.

Folgende Maßnahmen wurden bereits beschlossen, wie die VRT-Nachrichtenredaktion erfahren konnte.

In Zukunft müssen Café- und Restaurantbesucher wieder einen Mundschutz aufsetzen, wenn sie das Lokal betreten oder zur Toilette gehen. Diese Maßnahme wird auch für Diskotheken gelten. Die Maskenpflicht gilt zusätzlich zum Vorzeigen des Covid-Safe-Tickets, wenn man sich in einem Restaurant oder Café niederlassen will.

Für Diskotheken gilt nicht nur das Vorzeigen des CST, sondern müssen Besucher auch einen Selbsttest machen oder einen Mundschutz aufsetzen.

Kinder ab 10 Jahren müssen ebenfalls eine Maske tragen, wenn sie zum Beispiel den Bus nehmen oder ins Kino gehen. Bislang galt diese Pflicht erst ab dem 12. Lebensjahr. Ob die Mundschutzpflicht auch in der Schule gelten wird (d. h. ob der Mundschutz in weiterführenden Schulen wieder Pflicht wird), ist noch nicht entschieden.

Die dritte Impfung (oder Booster-Impfung) für alle wird im März oder April erfolgen. Der Impfplan dürfte in 10 Tagen fertig sein.