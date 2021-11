Weihnachtsbaum für Brüssel kommt in diesem Jahr aus Dilbeek

Er stammt praktisch aus der Nachbarschaft und ausnahmsweise nicht aus den Wäldern der Ardennen: Der Weihnachtsbaum, der traditionsgemäß den Großen Markt in Brüssel ziert, zieht immer alle Blicke auf sich. Nicht nur, wenn er inmitten der historischen Gildehäuser und vor dem gotischen Rathaus steht, sondern auch wenn er gefunden ist und gefällt wird: So geschehen am Mittwochmorgen in Dilbeek im flämischen Rand.