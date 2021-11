Auto mit 2 Leichen im Antwerpener Lobroekdok entdeckt. Polizei: "Wahrscheinlich das vermisste Paar"

Am Dienstag wurde das Verschwinden eines erwachsenen Paares gemeldet, das in Antwerpen lebt. Ihr Fahrzeug wurde am heutigen Donnerstag aus dem Lobroekdok geborgen, und darin wurden zwei Leichen entdeckt. Was genau passiert ist, ist noch nicht deutlich. Die Polizei hatte jedoch Hinweise, dass sie hier fündig werden könnten: Das Mobiltelefon der Frau war zuvor in der Nähe des Docks gefunden worden.

"Es gab von Anfang an eindeutige Hinweise darauf, dass es sich um ein beunruhigendes Verschwinden handelt", erklärte Wouter Bruyns von der Antwerpener Polizei. "Aus diesem Grund konnte die Ermittlung schnell erfolgreich zu Ende gebracht werden. Es gab Hinweise darauf, dass wir heute hier ein Fahrzeug finden könnten, und das hat sich bewahrheitet", sagte Bruyns.