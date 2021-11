Corona in Belgien: mehr als 2.800 Patienten im Krankenhaus, davon 568 auf der Intensivstation

Vom 8. bis 14. November wurden täglich im Schnitt 10.494 Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 27 Prozent mehr als in der Vorwoche. Am 14. November, dem letzten Tag mit verfügbaren Zahlen, wurden 5.478 Neuinfektionen registriert. Die geringere Anzahl erklärt sich dadurch, dass es ein Sonntag war. Am Montag, dem 8. November, registrierten die Gesundheitsbehörden 15.224 Neuinfektionen, die bisher höchste Zahl in dieser vierten Epidemiewelle.

Gestern erklärte der Minister für Volksgesundheit Frank Vandenbroucke (Vooruit) in der TV-Sendung De afspraak, dass am Montag, dem 15. November, sogar 19.306 Infektionen bestätigt worden seien. So viele Neuinfektionen wurden seit Ende Oktober nicht mehr an einem Tag gezählt. Werden diese Fallzahlen bestätigt, handelt es sich um eines der höchsten Tagesergebnisse seit Beginn der Pandemie.

Vom 11. bis 17. November wurden pro Tag im Schnitt 241 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche. Am Mittwoch wurden 306 Einweisungen gemeldet.

Zurzeit befinden sich 2.809 Corona-Patienten im Krankenhaus (+24 Prozent), davon 568 auf der Intensivstation (+26 Prozent). Die Alarmschwelle von 500 Patienten auf der Intensivstation wurde am 14. November überschritten.

Vom 8. bis 14. November sind jeden Tag im Schnitt 28 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Seit Beginn der Krise hat die Pandemie in Belgien 26.484 Menschenleben gefordert.

Zwischen dem 8. und 14. November wurden im Schnitt pro Tag 80.900 Tests durchgeführt (+ 8 Prozent), mit einer Positivitätsrate von 13,8 Prozent (+ 1,9 Prozent). Das bedeutet, dass knapp 14 von 100 durchgeführten Tests positiv ausfielen. Die Reproduktionsrate lag in diesem Zeitraum bei 1,12 (-6 Prozent), d. h. höher als 1, was bedeutet, dass das Virus stark zirkuliert.