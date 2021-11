Erneuter Protest in Gent gegen sexuelle Gewalt

Etwa 300 Menschen haben sich am Mittwochabend in Gent (Ostflandern) vor dem Rathaus (Foto) versammelt, um erneut gegen sexuelle Gewalt zu protestieren. Die TeilnehmerInnen waren entrüstet über eine Reihe von Vorfällen im Genter Nachtleben und das, was sie als "Vergewaltigungskultur" bezeichneten. Am Dienstag war eine weitere Anzeige bei der Genter Polizei wegen eines Sittlichkeitsdelikts im Ausgehviertel Overpoort eingereicht worden.