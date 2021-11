Mitarbeiter protestieren bei der Präsentation des neuen Logos von Brussels Airlines

Etwa hundert Mitarbeiter von Brussels Airlines haben vor dem Hangar protestiert, in dem die Fluggesellschaft das erste Flugzeug mit dem neuen Logo präsentieren wird. Sie kehrten ihrem Arbeitgeber symbolisch den Rücken zu. Sie prangerten insbesondere den Zeitpunkt der "Marketingaktion" an, so die Gewerkschaften. "Im Moment gibt es andere Prioritäten".