Polizisten protestieren für mehr Lohn und behindern den Berufsverkehr

In Brüssel nahm die Polizei Kontrollen auf mehreren Zufahrtsstraßen zum Stadtzentrum vor, unter anderem auf der Van Praetlaan am Schloss von Laeken. Der Verkehr wurde von drei auf zwei Spuren geleitet und die Polizei filterte Autos aus dem Verkehr, die gründlich kontrolliert wurden.

Die Brüsseler Polizei hat auch auf der A201 von Zaventem nach Brüssel, in Evere und auf dem Boulevard Léopold II von Koekelberg ins Zentrum Stellung bezogen. In Montgomery kam der Verkehr bis nach Meiser zum Erliegen. Wegen Verkehrskontrollen im Europaviertel bildeten sich die Staus auf der Autobahn E40 Richtung Brüssel bereits in Kraainem.

Auch in den Provinzen Antwerpen, Limburg, in West- und Ostflandern führte der Polizeiprotest für mehr Lohn zu schweren Behinderungen des Berufsverkehrs am Donnerstagmorgen.