Stolperstein erzählt die Geschichte einer grausamen Deportation während des Holocaust

Ein solcher Gedenkpflasterstein ist eine Initiative des deutschen Künstlers Gunter Demnig. Es handelt sich um einen kleinen Betonstein, der oben mit einer dünnen Messingplatte abgedeckt ist. Die Tafel enthält die Daten eines Holocaust-Opfers: Name, Geburtsjahr, Datum der Deportation, Todesdatum, Name des Lagers, in dem das Opfer starb, oder der Ort, an dem das Opfer hingerichtet wurde.

Seit 1992 erinnert der deutsche Künstler in zahlreichen Ländern mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, an das Schicksal der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

In Menen befindet sich der Gedenkstein in der Nähe des Gebäudes, in dem die Jüdin Gizela Kleinbartova ein Jahr lang untergetaucht war. Doch 1942 wurde sie verhaftet und nach Aushwitz deportiert, wo sie fast sofort ermordet wurde.