Drogenhandel: wieder Sprengsatz vor einem Haus im Antwerpener Stadtteil Borgerhout gezündet

Bei der Explosion wurde niemand verletzt, aber die Fassade des Hauses und ein in der Nähe geparktes Auto wurden beschädigt.

Das Wohnhaus war bereits 2017 ins Visier genommen worden. Nach VRT-Informationen wohnte dort ein Mann, der mit der Drogenszene in Verbindung steht. Er wird in mehreren Akten erwähnt. Im vergangenen Jahr wurde der Mann Opfer eines Entführungsversuchs, wie die Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet. Er soll in der Zwischenzeit nach Dubai gezogen sein.



Die Staatsanwaltschaft hat einen Untersuchungsrichter angestellt.