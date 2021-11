Nationalspieler Kevin De Bruyne hat Corona und muss in Quarantäne

Ein herber Schlag für den englischen Spitzenclub. Am Sonntag spielt der Zweitplatzierte der Premier League gegen Everton und am kommenden Dienstag steht das Duell mit PSG in der Champions League an. Ohne Stammspieler De Bruyne.

Der belgische Nationalspieler war am Donnerstag nach seiner Rückkehr aus der Nationalmannschaft nicht beim Training. Am Dienstag hatte De Bruyne im WM-Qualifikationsspiel gegen Wales ein Tor geschossen.

Der belgische Fußballverband versichert, dass Kevin De Bruyne letzte Woche negativ getestet wurde. Das ist eine gute Nachricht für die anderen Roten Teufel, die deshalb nicht in Quarantäne gehen müssen.