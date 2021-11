268 Krankenhauseinweisungen pro Tag, mehr als 600 Covid-Patienten auf der Intensivstation

Im schlimmsten Fall, d. h. bei einem Anstieg in der Größenordnung der ersten Infektionswelle, besteht die Gefahr eines Spitzenwertes von mehr als 1 200 Patienten auf der Intensivstation. "Diese Entwicklung hängt davon ab, wie gut die Maßnahmen befolgt werden", unterstreicht der Virologe Steven Van Gucht, was eine sehr starke Belastung für die Krankenhäuser bedeutet.

In diesem Fall tritt die Phase 2A des Verteilungsplans in Kraft. Gegenwärtig gilt Phase 1B, was bedeutet, dass die Hälfte der Intensivbetten für Covid-Patienten reserviert werden muss (1000 Betten). In Phase 2A müssen zusätzliche Betten geschaffen werden, was bedeutet, dass andere Pflegeleistungen zurückgestellt werden. Außerdem ist die Verlegung von Patienten ins Ausland wahrscheinlich keine Option, da die Lage in den Nachbarländern ebenfalls ernst ist.

Im günstigsten Fall würde die Reproduktionsrate sofort sinken, was bedeuten würde, dass weniger als 700 Betten benötigt würden. Angesichts der aktuellen Zahlen ist dies jedoch unwahrscheinlich.