DNA-Forschung an Knochen wirft Licht auf Merowinger, die im frühen Mittelalter an Flanderns Küste lebten

Bei den Bauarbeiten für eine neues Polizeirevier in dem westflämischen Urlaubsort Koksijde wurden uralte menschliche Überreste entdeckt. "Zunächst dachten wir, es handele sich um die Skelette von Wikingern oder von Menschen, die an der Pest gestorben waren, aber die Kohlenstoffdatierung zeigte, dass diese Menschen in der Merowingerzeit zwischen 650 und 750 n. Chr. lebten", erklärte VRT NWS der Genetiker Maarten Larmuseau von der Universität Leuven.