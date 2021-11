Flämische Vorlesewoche von Königin Mathilde (mit Mundmaske) eröffnet

Die belgische Königin las sechs Kindern und sechs Bewohnern die Geschichten von Riesen vor, die in dem Buch „De wolkeneters" (dt.: „Die Wolkenesser“) erzählt werden. So hörte die Gruppe die Geschichte von Druon Antigone, einer Figur aus der Antwerpener Folklore, die mit der Legende des römischen Soldaten Silvius Brabo in Verbindung steht.

Im Laufe der Jahre ist die Teilnahme der Königin an der Eröffnung der Vorlesewoche zu einer festen Tradition geworden. In diesem Jahr musste die Gemahlin von Belgiens Staatsoberhaupt König Philippe ihre Stimme, die durch das Tragen einer Maske etwas behindert wurde, etwas anheben, damit ihr vorgetragener Text auch von allen Zuhörern verstanden wurde.