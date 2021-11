Gesundheitsminister ruft zum Boykott von Kneipen auf, die sich nicht an die Corona-Auflagen halten

Ab dem heutigen Samstag gilt in Belgien in Innenräume wieder Maskenpflicht und Homeoffice an mindestens vier Tagen die Woche. Außerdem gelten strengere Regeln für das Nachtleben. Mit diesen Maßnahmen hofft die Regierung, den starken Anstieg der Pandemiezahlen in Belgien umzukehren. Aber der belgischen Gesundheitsministier kann nicht ausschließen, dass noch strengere Regeln notwendig sein werden.

"Wir können echte Lockdown-Maßnahmen nur vermeiden, wenn wir die neuen Regeln rigoros einhalten und in unserem Privatleben supervorsichtig bleiben", sagt Frank Vandenbroucke. "Ich kann strengere Maßnahmen nicht ausschließen, aber das hängt davon ab, wie sich die Epidemie entwickelt. Derzeit haben wir 17.000 bis 18.000 Neuinfektionen pro Tag, was absolut explosiv ist. Ich befürchte, dass dieser Trend nicht so schnell zum Stillstand kommen wird", sagte er im Radio 1.

Der Minister betont daher: "Vermeiden Sie zu viele Kontakte". Auch bei großen privaten Feiern sollte man einen Selbsttest machen, obwohl dies nicht vorgeschrieben ist.