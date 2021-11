Millionen Mundschutzmasken auf dem belgischen Markt erfüllen die Qualitätsanforderungen nicht

Mehrere Millionen Mundmasken, die die Qualitätsanforderungen überhaupt nicht erfüllen, sind auf den belgischen Markt gelangt, wie aus den Kontrollen der Wirtschaftsinspektion eindeutig hervorgeht. Seit Beginn der Coronavirus-Krise haben die zuständigen Dienststellen bei insgesamt 719 Inspektionen bereits 241 Sendungen blockieren lassen. Das bedeutet also, dass in 30 % der Fälle Masken von schlechter Qualität dabei waren, schreiben die Zeitungen der Mediahuis-Gruppe am Samstag.