In Gent und Leuven abgesagt: Weihnachtsmarkt und Winterglühen finden in Brügge wohl statt

Schon vor einigen Wochen war angekündigt worden, dass der Weihnachtsmarkt in der Universitätsstadt Leuven (dt.: Löwen) dieses Jahr erneut ausfällt. Gestern wurden auch in Gent alle Veranstaltungen zum Jahresende abgesagt. In Brügge (Westflandern) wird der Weihnachtsmarkt aber trotz des Anstiegs der Corona-Fälle stattfinden. Der Markt wird am kommenden Freitag eröffnet und findet an drei Orten statt: 't Zand, der Simon-Stevin-Platz und der Brügger Marktplatz.