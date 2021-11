Kongo kündigt Initiative zur Rückführung seines Kulturerbes aus der belgischen Kolonialzeit an

Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, kündigte in Kinshasa die Einrichtung einer Kommission für die Rückführung des kongolesischen Kulturerbes an, das das Land während der belgischen Kolonialzeit verlassen hatte. In Anbetracht des Themas seiner Amtszeit als Präsident der Afrikanischen Union mit dem Titel "Kunst, Kultur und Kulturerbe: Hebel für den Aufbau des Afrikas, das wir wollen" betonte Felix Tshisekedi, dass "die Frage der Rückführung unseres Kulturerbes angesprochen werden sollte, insbesondere mit dem Königlichen Museum für Zentralafrika in Tervuren".