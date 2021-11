Polizei setzt anonymen LKW ein, um Handy-Verbot am Steuer besser kontrollieren zu können

Jedes Jahr sterben 30 Menschen im belgischen Straßenverkehr, weil sie am Steuer ein Handy oder ein anderes Gerät benutzen, was absolut verboten ist. Die Bundesstraßenpolizei hat sich daher an diesem Wochenende für eine große Kontrollaktion entschieden. In Ostflandern wird eine neue Methode eingesetzt, um die Fahrer besser im Auge behalten zu können: Eine anonymes LKW-Fahrgestell mit Fahrerhaus, das einen besseren Einblick in die Fahrzeuge, insbesondere in die Fahrerkabinen von LKWs, ermöglicht.